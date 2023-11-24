Павло Табаков представляє мюзикл для всієї родини

6 грудня у Львові у Центрі Довженка Павло Табаков представить мюзикл «Фабрика святого Миколая». Два покази вистави відбудуться о 16:00 та 18:30.

Авторами мюзиклу стали: музика – Павло Табаков, тексти пісень – Лідія Лазурко, лібрето – Рада Макєєнкова, аранжування – Роман Луговий і Павло Табаков.

«Фабрика Миколая» – тут подарунки ваших мрій!

Опинитися на «Фабриці святого Миколая» – це мрія чи не кожної дитини. Роксана (головна героїня сімейного мюзиклу) випадково зустрічається з помічниками святого Миколая і потайки стрибає за ними у чарівний портал, який переносить її до казкової фабрики. Саме тут і починаються її пригоди. Чому фабрика зупинилася, куди подівся Миколай, чому лютує Королева ночі та її сестра з крижаним серцем, та чи вдасться врятувати свято і повернути святого Миколая?

Приєднуйтеся до Роксани, забіяки Марка та ельфів Діна і Дона, щоб допомогти врятувати свято. «Фабрика святого Миколая» – казкове видовище з хітовою музикою, спецефектами та неочікуваним розвитком сюжету.

Однак Миколай потребує нашої допомоги у створенні свята для дітей. Купуючи квитки та даруючи своїм дітям казку, ви також даруєте її дітям, чиї батьки загинули під час війни.

Варто також додати, що «Фабрика святого Миколая» дає благодійні вистави вже 4 роки поспіль. За цей час вистави відвідали вже близько 5 000 дітей з сиротинців та дітей наших військових. Минулого року «Фабрика…» провела 3 благодійні вистави у Ґданську, де вдалося акумулювати і передати благодійному фонду «Антитіла» 10 000 злотих. Ще 5 000 злотих було передано на підтримку дітей, чиї батьки загинули на війні.

Тож запам’ятайте: 6 грудня / 16:00 та 18:30 – Центр Довженка.

Квитки на виставу можна придбати за посиланням.