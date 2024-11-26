«Фабрика святого Миколая» дає благодійні вистави вже 5 років поспіль

Здійснення найзаповітніших мрій дітей і дорослих. 5, 6 та 7 грудня у Центрі Довженка Павло Табаков та артисти творчої школи представлять авторський мюзикл для всієї родини «Фабрика святого Миколая». Покази вистави відбудуться о 11:00, 12:00, 16:00 та 18:30, повідомили організатори.

Авторами мюзиклу стали: музика – Павло Табаков, тексти пісень – Лідія Лазурко, лібрето – Рада Макєєнкова, аранжування – Роман Луговий і Павло Табаков.

«ФАБРИКА МИКОЛАЯ» – тут подарунки ваших мрій!

Опинитися на «Фабриці святого Миколая» – це мрія чи не кожної дитини. Роксана (головна героїня сімейного мюзиклу) випадково зустрічається з помічниками святого Миколая і потайки стрибає за ними у чарівний портал, який переносить її до казкової фабрики.

Саме тут і починаються її пригоди. Чому фабрика зупинилася, куди подівся Миколай, чому лютує Королева ночі та її сестра з крижаним серцем і чи вдасться врятувати свято та повернути святого Миколая?

Приєднуйся до Роксани, забіяки Марка та ельфів Діна і Дона, щоб допомогти врятувати свято.

«Фабрика святого Миколая» – казкове видовище з хітовою музикою, спецефектами та неочікуваним розвитком сюжету!

У Бога немає інших рук, окрім наших, так само і Миколай потребує нашої допомоги у творенні свята для дітей. Купуючи квитки, даруючи своїм малятам казку, ви даруєте її дітям, чиї батьки загинули під час війни.

Варто також додати, що «Фабрика святого Миколая» дає благодійні вистави вже 5 років поспіль. Діти для дітей створюють і дарують казку. За цей час вистави відвідали вже понад 5000 дітей із сиротинців та дітей наших військових.

«Магічні пригоди, захоплива музика, вражаючі спецефекти та запальні танці – зустріньте наймагічніший день року разом із «Фабрикою святого Миколая»!» – запрошують на подію організатори.

5 грудня (чт), 11:00 – Центр Довженка

6 грудня (пт), 12:00, 16:00 та 18:30 – Центр Довженка

7 грудня (сб), 12:00, 16:00 – Центр Довженка

Квитки можна придбати за посиланням.

Львів'ян запрошують на казковий мюзикл