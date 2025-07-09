Боротися зі шкідником можна без хімії – за допомогою простих, але перевірених народних засобів

Павутинний кліщ – невеликий, але дуже небезпечний шкідник, здатний зіпсувати весь урожай перцю. Незважаючи на свої мікроскопічні розміри, ця комаха може швидко розмножуватись і буквально висмоктувати життя з рослин. Живе кліщ недовго, всього 2-3 місяці, однак його яйця залишаються у ґрунті надзвичайно довго – до 5 років, що робить боротьбу з ним особливо складною. Як його позбутися назавжди, пишуть «Новини. Info».

Як зрозуміти, що на перці оселився павутинний кліщ

Ознаки зараження з’являються поступово. Спочатку на листі можна помітити тонку павутину, яка обплітає його знизу або з боків. Згодом починають з’являтися маленькі дірочки, краї листя підсихають, а сама рослина втрачає здоровий вигляд. Якщо вчасно не вжити заходів, кліщ швидко пошириться на інші кущі, охоплюючи всю грядку.

Ефективні народні засоби проти павутинного кліща

Мильний розчин. Один з найдієвіших способів. Для його приготування знадобиться два шматки звичайного господарського мила. Їх потрібно натерти на тертці, а стружку розчинити в 15 літрах води. Отриманим розчином ретельно обприскують заражені рослини. Мило огортає листя й не дає кліщу дихати, що ефективно зупиняє його поширення.

Цибулинний настій. Візьміть 200 г сухого лушпиння, залийте окропом і дайте настоятися протягом 6 годин. Потім рідину потрібно процідити й обробити нею грядку. Такий настій має різкий запах, який відлякує кліщів і перешкоджає їхньому поверненню.

Часникова вода. Подрібніть або натріть на дрібній тертці 150 г часнику й змішайте з 5 літрами води. Розчин не потребує настоювання, використовуйте його одразу ж після приготування, поки активні речовини не втратили силу.