Головною рисою педагога батьки вважають повагу та рівне ставлення до всіх учнів

В Міністерстві освіти і науки України склали «портрет ідеального вчителя». Інтернет-опитування про компетентність сучасного вчителя проводилося серед 642 вчителів і батьків з усіх областей України, повідомили у прес-службі МОН.

У відомстві зазначили, що опитування не було соціологічним, оскільки неможливо було забезпечити контроль за вибіркою, однак мало на меті допомогти зрозуміти, чого українці очікують від учителів, якими саме компетенціями та якостями, на їхню думку, ті мають володіти.

Учасники анонімного анкетування належали до однієї з чотирьох категорій: батько; вчитель, вчитель і має дитину шкільного віку і «у моїй сім’ї є вчителі».

Бачення ідеального педагога батьками і вчителями здебільшого сходилось, хоч з невеликими відмінностями в очікуваннях. Так, учителі головною рисою педагога вважають вміння зацікавити навчанням і надихати учнівство, водночас батьки віддають перевагу повазі та рівному ставленню до всіх учнів. Зокрема, на думку батьків, сучасний вчитель має:

поважати кожного учня, однаково ставитися до всіх – 72%;

вміти зацікавити навчанням, надихати учнівство – 70%;

розуміти дітей, вміти знаходити з ними спільну мову – 67%;

бути здатним розкривати учнівський потенціал – 51%;

бути комунікабельним, відкритим до спілкування – 48%;

бути терплячим – 43%;

турбуватися про здоров’я та емоційний стан учнівства – 36%;

вміти оригінально викладати – 33%;

вміти розв’язувати конфлікти – 31%;

досконало знати свій предмет – 30%;

бути вимогливим до учнівства – 22%.

Оцінюючи вплив кожного з учасників освітнього процесу на запровадження нових стандартів навчання більшість респондентів погодились, що саме вчителі є найбільш важливими учасниками освітнього процесу та відіграють головну роль у впровадженні новітніх стандартів. На другому місці – шкільні адміністрації. Найменший вплив, на думку респондентів, мають батьки та представники громадськості.

Пріоритетними завданнями, що стоять перед школою було визнано комфортне та безпечне перебування в школі, психологічний розвиток дитини та отримання нею емоційного задоволення від навчання.

Крім того учасникам опитування пропонувалося визначити затребувані компетентності вчителя, залежно від завдань, які перед ним стоять. Найбільш визначальними для створення безпечного й здорового освітнього середовища компетентностями вчителя було названо:

забезпечення комфортних та безпечних умов перебування учнівства в школі;

турботу про здоров’я та емоційний стан учнів;

вміння організувати освітній простір, що надихає.

Різниця між цими групами полягає лише в тому, що головним для вчителів є забезпечення комфортних та безпечних умов перебування учнівства в школі (74%), а для батьків – турбота про здоров’я та емоційний стан учнів (63,3%).

Найголовнішою компетенцією вчителя для розкриття потенціалу учня обидві групи респондентів назвали вміння заохочувати учнів до здійснення пізнавальної (дослідницької) діяльності – 72% серед батьків та 66% серед вчителів відповідно. Іншими визначальними компетенціями стали:

орієнтація на вікові та індивідуальні особливості дитини (56% батьків та 56% вчителів)；

творчий підхід до навчального процесу (50% батьків та 55% вчителів)；

організація ефективної взаємодії учнівства в колективі, спонукання їх до співтворчості (47% батьків та 58% вчителів).

У жодному освітньому середовищі немає місця булінгу та конфліктам. Так думають і батьки, і вчителі. Щоб запобігти їх появі, педагог повинен:

поважати кожну дитину (72%)；

володіти навичками профілактики таких проявів (58%)；

вміти розв’язувати конфлікти, коли їх вже неможливо уникнути (55%).

Саме ці компетенції, на думку респондентів, є визначальними для недопущення конфліктів, булінгу та інших порушень прав дитини.

Бачення і вчителів, і батьків зійшлося також щодо іншого важливого завдання – налагодження вчителями партнерських відносин з учасниками освітнього процесу, де основні визначальні компетентності:

комунікабельність – 64%;

вміння вирішувати конфлікти – 63%;

відповідальність, терплячість та самоконтроль – 60%.

Найголовнішими навичками педагогів у контексті впровадження інновацій у навчальному процесі є:

бажання та прагнення вчителів до розвитку, а саме здатність навчатись впродовж життя – 70%;

використання творчого підходу до викладання – 65%;

готовність до змін – 63%.

Опитування відбулося за ініціативи Міністерства освіти і науки України, програми ЄС «Прямуємо разом» і проекту «Навчаємося разом» у межах комунікаційної кампанії «Нове покоління вчителів» за підтримки Міністерства закордонних справ Фінляндії.