Для українських вчителів почав діяти новий професійний стандарт
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства затвердило професійний стандарт для шкільних вчителів. Відповідний стандарт, який Міністерство освіти і науки розробило ще у травні, внесли у Реєстр професійних стандартів 24 грудня. Міносвіти повідомило про це у вівторок, 29 грудня.
Як пояснили у міністерстві, професійний стандарт втілює сучасний підхід до визначення переліку та опису загальних і професійних компетентностей вчителя.
До загальних компетентностей увійшли громадянська, соціальна, культурна, лідерська та підприємницька.
До переліку професійних компетентностей увійшли:
- мовно-комунікативна;
- предметно-методична;
- інформаційно-цифрова;
- психологічна;
- емоційно-етична;
- педагогічне партнерство;
- інклюзивна;
- здоров’язбережувальна;
- проектувальна;
- прогностична;
- організаційна;
- оцінювально-аналітична;
- інноваційна;
- рефлексивна;
- здатність до навчання впродовж життя.
Документ також містить опис професійних компетентностей вчителя в розподілі за кваліфікаційними категоріями – спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії.
«Профстандарт дозволяє вчителям визначати чіткі орієнтири власного професійного розвитку, а також запобігає ризикам необ’єктивного оцінювання професійних компетентностей вчителів під час їхньої атестації та сертифікації», – наголосили у Міністерстві освіти і науки України.