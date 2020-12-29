Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства затвердило професійний стандарт для шкільних вчителів. Відповідний стандарт, який Міністерство освіти і науки розробило ще у травні, внесли у Реєстр професійних стандартів 24 грудня. Міносвіти повідомило про це у вівторок, 29 грудня.

Як пояснили у міністерстві, професійний стандарт втілює сучасний підхід до визначення переліку та опису загальних і професійних компетентностей вчителя.

До загальних компетентностей увійшли громадянська, соціальна, культурна, лідерська та підприємницька.

До переліку професійних компетентностей увійшли:

мовно-комунікативна;

предметно-методична;

інформаційно-цифрова;

психологічна;

емоційно-етична;

педагогічне партнерство;

інклюзивна;

здоров’язбережувальна;

проектувальна;

прогностична;

організаційна;

оцінювально-аналітична;

інноваційна;

рефлексивна;

здатність до навчання впродовж життя.

Документ також містить опис професійних компетентностей вчителя в розподілі за кваліфікаційними категоріями – спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії.

«Профстандарт дозволяє вчителям визначати чіткі орієнтири власного професійного розвитку, а також запобігає ризикам необ’єктивного оцінювання професійних компетентностей вчителів під час їхньої атестації та сертифікації», – наголосили у Міністерстві освіти і науки України.