Микола Шевчук віддав на армію всі гроші, які зібрав за 10 років

Пенсіонер з Чернівецької області Микола Шевчук віддав на ЗСУ гроші, які збирав усе своє життя. За це президент Володимир Зеленський нагородив його орденом "За заслуги" III ступеня.

«За громадянську мужність і самовідданість, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в умовах воєнного стану, вірність Українському народові постановляю: нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Шевчука Миколу Григоровича – пенсіонера, Чернівецька область», – сказано в указі президента від 21 листопада.

Як повідомляв ZAXID.NET, на початку повномасштабної війни 83-річний чоловік віддав на армію всі свої збереження – 100 тис. грн і 10 тис. доларів (загалом 400 тис. грн). Ці гроші він збирав понад десять років.

Микола Шевчук живе у Новодністровську. Раніше він розповідав журналістам «Суспільного», що для життя йому достатньо 2000 грн на місяць.