На підтвердження вчинку чоловік приніс до міської ради квитанції

У Новодністровську Чернівецької області 82-річний Микола Шевчук перерахував на підтримку Збройних сил України 10 тис. доларів та 100 тис. грн. Чоловік перерахував усі свої заощадження, які збирав упродовж життя. Про допомогу армії буковинцем у середу, 2 березня, повідомила міська голова Новодністровська Наталія Цимбалюк.

«Що таке війна, наше старше покоління знає ще краще, як ми, бо в їхньому житті це друга кривава війна. Шевчук Микола Григорович, мешканець міста Новодністровськ, завжди небайдужий до долі країни й до долі нашої громади. Він перерахував на підтримку української армії власні 100 тис. грн і 10 тис. доларів», – йдеться у повідомленні Наталі Цимбалюк.

За словами керівниці Новодністровська, це були усі заощадження, які чоловік збирав протягом свого життя. Коли почалось масштабне вторгнення, дідусь вирішив, що потрібно підтримати український військових, які б'ються зараз із російським ворогом. Тому перерахував кошти на потреби армії. На підтвердження свого вчинку чоловік приніс до міської ради відповідні квитанції проведених перерахунків.

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