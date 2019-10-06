Пенсіонерку з Львівщини оштрафували за вирощування маку для випічки

Кам'янко-Бузький суд оштрафував місцеву пенсіонерку за вирощування снодійного маку для виготовлення випічки. За 375 знайдених поліцією рослин маку мешканку села Печихвости зобов'язали сплатити 1,7 тис. грн. Суддя вирішив не призначати високий штраф, хоч у зібраному на жінку досьє вказувалося, що існує ризик повторення злочину.

Під час судового засідання жінка пояснила, що вирощувала мак виключно для особистих потреб – для випікання кондитерських виробів. Вона розповіла, що у квітні 2019 року посадила мак на своєму городі, а в липні до неї з перевіркою приїхала поліція і забрала всі вирощені рослини.

Суддя вказав, що снодійний мак входить до переліку наркотичних засобів, вирощування яких можливе лише юридичними особами з ліцензію на таку діяльність. Жінка ліцензії не мала, тож визнала свою вину і покаялась. Відтак суддя вирішив застосувати мінімальний штраф у 1,7 тис. грн.

У вироку Кам'янко-Бузького райсуду також навели витяг із досудової доповіді, яка подається суддям перед розглядом справ (фактично, це досьє на порушника з оцінкою нанесеної шкоди та ризику повторення злочинів). У доповіді на пенсіонерку з села Печихвости зазначено, що існує середній ризик вчинення нею ще раз кримінального порушення, а вирощування нею маку для випічки оцінено як середній рівень небезпеки для суспільства.