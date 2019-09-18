На Чернігівщині виявили приватну теплицю з галюциногенними грибами

Правоохоронці виявили в господарстві громадянина плантацію добре доглянутої коноплі

У Борзнянському районі Чернігівщини поліція викрила власника високотехнологічної теплиці з елітною коноплею та галюциногенними грибами.

Як повідомили у секторі комунікацій ГУНП в області, під час перевірки оперативної інформації про вирощування жителем одного з сіл нарковмісних рослин правоохоронці виявили в господарстві громадянина плантацію добре доглянутої коноплі. В ході санкціонованого обшуку поліція задокументувала майже 1000 рослин та вилучила більше десяти кілограмів висушеної маріхуани.

Чоловік господарське приміщення пристосував для вирощування коноплі, обладнав його системою вентиляції, спеціальним освітленням та утепленням.

«Також «наркофермер» у лотках і банках вирощував кілька кілограмів екзотичних як для Чернігівщини галюциногенних грибів. За цінами «чорного» ринку вартість наркотичної сировини оцінюється у мільйон гривень», – зазначається у повідомленні поліції.

Поліція вилучила зразки рослин та обладнання й направила їх на експертизу. Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) - карається позбавленням волі на строк до трьох років.

А також за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (незаконний посів або незаконне вирощування конопель у кількості п'ятдесят і більше рослин) - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.