У Міністерстві оборони США заперечили повідомлення про те, що з початку війни Ізраїлю проти ХАМАС поставки необхідних Україні боєприпасів стандарту НАТО впали на 30%. Як пише «Європейська правда», про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

«Я б так не стверджувала. Ми змогли забезпечити Україну всім необхідним під час її контрнаступу, і ми продовжимо забезпечувати Україну тим, що їй потрібно, в міру того, як ми входимо в зиму», – зазначила вона.

Представниця Пентагону запевнила, що США здатні одночасно підтримувати як Україну, так і Ізраїль, що Вашингтон продовжуватиме це робити. Вона знову наголосила на необхідній допомозі Конгресу у схваленні законопроєкту про підтримку України.

«Отже, єдиний спосіб, яким ми можемо продовжувати підтримувати Україну – це якщо Конгрес ухвалить це додаткове фінансування, про яке ми просили», – резюмувала Сінгх.

Напередодні телеканал ABC News з посиланням на неназваного українського чиновника заявив, що союзники нібито скоротили постачання снарядів Україні стандарту НАТО більш ніж на 30%.