США виділять Україні новий пакет військової допомоги на 100 млн доларів. Про це 20 листопада на брифінгу в Києві повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін, повідомляє «Європейська правда».

За словами очільника міноборони США, новий пакет допомоги надається за програмою Presidential Drawdown Authority, яка передбачає виділення озброєнь із запасів американської армії.

У повідомленні на сайті Пентагону зазначається, що пакет допомоги містить:

зенітні ракети Stinger;

одна установка HIMARS та додаткові боєприпаси до неї;

артилерійські снаряди калібру 155 та 105 мм;

протитанкові ракети TOW;

протитанкові комплекси Javelin та АТ-4;

понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;

підривні боєприпаси для розчищення перешкод;

спорядження для холодної погоди;

запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Сполучені Штати оголошували про відправлення в Україну чергового пакета військової допомоги на початку листопада. Тоді йшлось про відправлення озброєння на суму 125 млн доларів та замовлення на додаткові 300 млн доларів.