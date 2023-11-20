Ллойд Остін приїхав до Києва

Міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Києва у понеділок, 20 листопада, обговорить забезпечення українського війська на зимовий період та на майбутнє від російських загроз. Про це повідомили у міністерстві оборони США.

Зазначається, що під час візиту Ллойд Остін проведе переговори на високому рівні з українським керівництвом. Міністр підкреслить постійну прихильність США надавати Україні безпекову допомогу, необхідну для захисту від російської агресії, а також обговорить довгострокове бачення майбутнього Збройних сил України.

«Дискусії будуть зосереджені на подальшому зміцненні стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною, включаючи забезпечення українських Збройних сил необхідними бойовими можливостями як на зимовий період, так і для захисту своєї країни від майбутніх російських загроз», – йдеться у повідомленні.

Пізніше цього тижня Ллойд Остін також проведе 17-те віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України з Пентагону.

Нагадаємо, 11 жовтня 2023 року міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів. Про це він заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України (так званий формат «Рамштайн») у Брюсселі. За його словами, пакет включатиме «абсолютно нові системи ППО», а також артилерію, ракети, боєприпаси до ППО та озброєння для боротьби з російськими дронами.