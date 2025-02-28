На цій ділянки вулиці часто великі затори через активний рух і нерегульований перехід

Біля автовокзалу «Північний» (АС-2) розпочали монтувати світлофори. Їх встановлять на нерегульованому пішохідному переході на вул. Липинського, 60. Це значно підвищить безпеку руху як для пішоходів, так і для водіїв, повідомили у Львівській міськраді.

Як розповіли в ЛКП «Львівавтодор», ця ділянка поруч із автовокзалом має дуже інтенсивні пішохідні та транспортні потоки. Нерегульований перехід через чотири смуги з інтенсивним автомобільним рухом становить небезпеку для пішоходів. А для водіїв постійний потік пішоходів у пікові години створює значні затори на цій ділянці. Монтування світлофорів завершать впродовж березня.

«Відповідно до результатів транспортного моделювання, світлофорне регулювання на цій ділянці значно підвищить безпеку руху для пішоходів. А для збільшення пропускної здатності на пішохідному переході встановлять кнопки для виклику пішохідної фази», – зазначив директор «Львівавтодору» Микола Власюк.

Пішоходи зможуть регулювати зміну сигналів світлофора кнопкою (фото ЛМР)

«Львівавтодор» обслуговує 170 світлофорних об’єктів, які нараховують понад 2 тис. світлофорів. Практично всі з них обладнані резервним живленням.

Нагадаємо, нещодавно на перехресті вулиць Липинського – Замарстинівська у Львові змінили схему організації дорожнього руху. Там часто траплялися ДТП, тому «Львівавтодор» встановив додаткову секцію світлофора для безконфліктного повороту з вул. Липинського ліворуч на Замарстинівську.