Перед офісом Медведчука в Києві вивісили портрет Василя Стуса. Фото дня

ФотоАндрій Стець, 16 серпня7060

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Перед офісом СДПУ(о) в Києві активісти провели акцію «#МедведчукМиНеЗабули!». У рамках акції, яка була присвячена українським політв’язням в Росії, її учасники вивісили портрет українського поета Василя Стуса. На ньому - роки життя поета: 1938 – 1985, та напис «#МедведчукМиНеЗабули!». В акції взяли участь кілька десятків людей, серед яких у футболці з портретом Олега Сенцова була також в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

фото Уляни Супрун

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