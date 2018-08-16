Перед офісом Медведчука в Києві вивісили портрет Василя Стуса. Фото дня

Перед офісом СДПУ(о) в Києві активісти провели акцію «#МедведчукМиНеЗабули!». У рамках акції, яка була присвячена українським політв’язням в Росії, її учасники вивісили портрет українського поета Василя Стуса. На ньому - роки життя поета: 1938 – 1985, та напис «#МедведчукМиНеЗабули!». В акції взяли участь кілька десятків людей, серед яких у футболці з портретом Олега Сенцова була також в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

фото Уляни Супрун