Передані танки виявилися не такими ефективними, як прогнозували у Пентагоні

Американські танки Abrams, які передали Україні в межах військової допомоги США, були недоукомплектованими та виявилися «не дуже корисними» на полі бою. Про це ввечері 7 грудня заявив радник з національної безпеки чинного президента США Джейк Салліван під час форуму національної оборони.

Джейк Салліван визнав, що танки американського виробництва були недоукомплектовані та зазначив, що оцінка переданих танків цілковито сходиться з висновками американських військових.

«Ми надіслали ці танки Abrams Україні, і вони були недоукомплектовані, оскільки вони не є найбільш корисним озброєнням для них (ЗСУ – ред.) на полі бою, як казали наші військові», – сказав Джейк Салліван.

Радник з національної безпеки зазначив, що США готові навчати більше українських пілотів на американських винищувачах F-16. Втім, за словами Саллівана, розширення навчань не відбувається нібито через брак контингенту в Україні для цього.

Крім того, Салліван прокоментував дозвіл США завдавати ударів по території Росії ракетами американського виробництва ATACMS – він зазначив, що надання такого дозволу – не «панацея для цієї війни, а лише ще одна додаткова можливість для Києва».

Нагадаємо, 7 грудня США оголосили про виділення нового пакета військової допомоги для України на 988 млн доларів. До пакета озброєння увійдуть ракети для HIMARS, дрони та додаткове обладнання для артилерії.