Учасники НМТ-2025 ретельно готуються тестування із чотирьох предметів: української мови, історії України, математики та предмету на вибір. Якщо ви обрали складати тестування з української літератури, то пропонуємо переглянути список творів, на основі яких укладатимуть тестові завдання.

Твори у переліку, який оприлюднила «Освіта.ua», згруповані за хронологічним принципом, починаючи від усної народної творчості та закінчуючи сучасним літературним процесом.

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Перелік творів з української літератури на НМТ-2025:

Твори усної народної творчості:

«Віють вітри» (пісня Марусі Чурай)

«Засвіт встали козаченьки» (пісня Марусі Чурай)

«Ой Морозе, Морозенку» (історична пісня)

«Чи не той то хміль…» (історична пісня)

«Дума про Марусю Богуславку» (народна дума)

«Ой летіла стріла» (балада)

Твори давньої української літератури:

«Повість минулих літ» (уривок про заснування Києва, уривок про помсту княгині Ольги)

«Слово про похід Ігорів»

«Dе Ііbеrtatе» (Григорій Сковорода)

«Всякому місту – звичай і права» (Григорій Сковорода)

«Бджола та Шершень» (Григорій Сковорода)

Твори літератури кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.:

«Енеїда» (Іван Котляревський)

«Наталка-Полтавка» (Іван Котляревський)

«Катерина» (Тарас Шевченко)

«Кавказ» (Тарас Шевченко)

«Сон (У всякого своя доля...)» (Тарас Шевченко)

«І мертвим, і живим, і ненарожденним…» (Тарас Шевченко)

«Заповіт» (Тарас Шевченко)

«Чорна рада» (Пантелеймон Куліш)

«Кайдашева сім'я» (Іван Нечуй-Левицький)

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (Панас Мирний) – 1 та 4 частини

«Мартин Боруля» (Іван Карпенко-Карий)

«Захар Беркут» (Іван Франко)

«Чого являєшся мені у сні?..» (Іван Франко)

«Мойсей» (Іван Франко)

Твори літератури ХХ ст.:

«Тіні забутих предків» (Михайло Коцюбинський)

«Іntermezzo» (Михайло Коцюбинський)

«Камінний хрест» (Василь Стефаник)

«Valse mélancolique» (Ольга Кобилянська)

«Соntra spem spero!» (Леся Українка)

«Лісова пісня» (Леся Українка)

«Блакитна Панна» (Микола Вороний)

«Чари ночі» (Олександр Олесь)

«О слово рідне! Орле скутий!..» (Олександр Олесь)

«О, панно Інно...» (Павло Тичина)

«Пам’яті тридцяти» (Павло Тичина)

«Ви знаєте, як липа шелестить…» (Павло Тичина)

«У теплі дні збирання винограду…» (Максим Рильський)

«Я (Романтика)» (Микола Хвильовий)

«Майстер корабля» (Юрій Яновський)

«Любіть Україну!» (Володимир Сосюра)

«Місто» (Валер'ян Підмогильний)

«Моя автобіографія» (Остап Вишня)

«Сом» (Остап Вишня)

«Мина Мазайло» (Микола Куліш)

«Різдво» (Богдан-Ігор Антонич)

«Зачарована Десна» (Олександр Довженко)

«Пісня про рушник» (Андрій Малишко)

«Ти знаєш, що ти – людина...» (Василь Симоненко)

«Задивляюсь у твої зіниці» (Василь Симоненко)

«Лебеді материнства» (Василь Симоненко)

«Наша мова» (Василь Голобородько)

«Модри Камень» (Олесь Гончар)

«Три зозулі з поклоном» (Григір Тютюнник)

«Господи, гніву пречистого...» (Василь Стус)

«Балада про соняшник» (Іван Драч)

«Два кольори» (Дмитро Павличко)

«Страшні слова, коли вони мовчать» (Ліна Костенко)

«Маруся Чурай» (Ліна Костенко)

Твори українських письменників-емігрантів:

«Тигролови» (Іван Багряний)

«Уривок з поеми» (Євген Маланюк)

Сучасний літературний процес:

Учасники тестування мають орієнтуватися в основних тенденціях розвитку сучасної літератури та визначати найхарактерніші ознаки постмодернізму.

Раніше ми розповідали про головні теми для НМТ-2025: що необхідно повторити з української мови, математики та історії України.