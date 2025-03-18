Які твори з української літератури треба повторити до НМТ-2025: перелік
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Учасники НМТ-2025 ретельно готуються тестування із чотирьох предметів: української мови, історії України, математики та предмету на вибір. Якщо ви обрали складати тестування з української літератури, то пропонуємо переглянути список творів, на основі яких укладатимуть тестові завдання.
Твори у переліку, який оприлюднила «Освіта.ua», згруповані за хронологічним принципом, починаючи від усної народної творчості та закінчуючи сучасним літературним процесом.
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Перелік творів з української літератури на НМТ-2025:
Твори усної народної творчості:
- «Віють вітри» (пісня Марусі Чурай)
- «Засвіт встали козаченьки» (пісня Марусі Чурай)
- «Ой Морозе, Морозенку» (історична пісня)
- «Чи не той то хміль…» (історична пісня)
- «Дума про Марусю Богуславку» (народна дума)
- «Ой летіла стріла» (балада)
Твори давньої української літератури:
- «Повість минулих літ» (уривок про заснування Києва, уривок про помсту княгині Ольги)
- «Слово про похід Ігорів»
- «Dе Ііbеrtatе» (Григорій Сковорода)
- «Всякому місту – звичай і права» (Григорій Сковорода)
- «Бджола та Шершень» (Григорій Сковорода)
Твори літератури кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.:
- «Енеїда» (Іван Котляревський)
- «Наталка-Полтавка» (Іван Котляревський)
- «Катерина» (Тарас Шевченко)
- «Кавказ» (Тарас Шевченко)
- «Сон (У всякого своя доля...)» (Тарас Шевченко)
- «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» (Тарас Шевченко)
- «Заповіт» (Тарас Шевченко)
- «Чорна рада» (Пантелеймон Куліш)
- «Кайдашева сім'я» (Іван Нечуй-Левицький)
- «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (Панас Мирний) – 1 та 4 частини
- «Мартин Боруля» (Іван Карпенко-Карий)
- «Захар Беркут» (Іван Франко)
- «Чого являєшся мені у сні?..» (Іван Франко)
- «Мойсей» (Іван Франко)
Твори літератури ХХ ст.:
- «Тіні забутих предків» (Михайло Коцюбинський)
- «Іntermezzo» (Михайло Коцюбинський)
- «Камінний хрест» (Василь Стефаник)
- «Valse mélancolique» (Ольга Кобилянська)
- «Соntra spem spero!» (Леся Українка)
- «Лісова пісня» (Леся Українка)
- «Блакитна Панна» (Микола Вороний)
- «Чари ночі» (Олександр Олесь)
- «О слово рідне! Орле скутий!..» (Олександр Олесь)
- «О, панно Інно...» (Павло Тичина)
- «Пам’яті тридцяти» (Павло Тичина)
- «Ви знаєте, як липа шелестить…» (Павло Тичина)
- «У теплі дні збирання винограду…» (Максим Рильський)
- «Я (Романтика)» (Микола Хвильовий)
- «Майстер корабля» (Юрій Яновський)
- «Любіть Україну!» (Володимир Сосюра)
- «Місто» (Валер'ян Підмогильний)
- «Моя автобіографія» (Остап Вишня)
- «Сом» (Остап Вишня)
- «Мина Мазайло» (Микола Куліш)
- «Різдво» (Богдан-Ігор Антонич)
- «Зачарована Десна» (Олександр Довженко)
- «Пісня про рушник» (Андрій Малишко)
- «Ти знаєш, що ти – людина...» (Василь Симоненко)
- «Задивляюсь у твої зіниці» (Василь Симоненко)
- «Лебеді материнства» (Василь Симоненко)
- «Наша мова» (Василь Голобородько)
- «Модри Камень» (Олесь Гончар)
- «Три зозулі з поклоном» (Григір Тютюнник)
- «Господи, гніву пречистого...» (Василь Стус)
- «Балада про соняшник» (Іван Драч)
- «Два кольори» (Дмитро Павличко)
- «Страшні слова, коли вони мовчать» (Ліна Костенко)
- «Маруся Чурай» (Ліна Костенко)
Твори українських письменників-емігрантів:
- «Тигролови» (Іван Багряний)
- «Уривок з поеми» (Євген Маланюк)
Сучасний літературний процес:
Учасники тестування мають орієнтуватися в основних тенденціях розвитку сучасної літератури та визначати найхарактерніші ознаки постмодернізму.
Раніше ми розповідали про головні теми для НМТ-2025: що необхідно повторити з української мови, математики та історії України.