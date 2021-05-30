Перш за все учасники всіх підгруп Тристоронньої контактної групи по Донбасу поставлять на обговорення питання обрання нового майданчика для переговорів замість Мінська. Про це повідомила членкиня української делегації в ТКГ Тетяна Іванова в ефірі телеканалу «Україна 24».

За її словами, питання, яке буде першим підійматися в роботі підгруп – це, після всіх подій в Білорусі, питання майданчика, на якому повинні проходити переговори

«Дискусія з приводу того, чи повинні вони проходити в Мінську, почалася ще після виборів у Білорусі. Українська делегація не вважає, що Білорусь зараз є нейтральною країною, яка може представляти майданчик як нейтральна країна. Вона дуже під впливом Росії. Думаю, це питання для ТКГ зараз важливе», – заявила вона.

При цьому Іванова не вважає, що зміна переговорного майданчика якось позначиться на роботі ТКГ.

«Я не бачу, що може зірватися, якщо зміниться майданчик. Я думаю, просто робота буде більш незалежною, якщо буде інший майданчик. А щоб щось зірвалося – таких бачень поки немає», – резюмувала вона.

Раніше глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Мінськ більше не може бути майданчиком для перемовин щодо вирішення ситуації на Донбасі через дії режиму Олександра Лукашенка.