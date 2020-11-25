Віктор Талащук очолював Малолюбашанську ОТГ з 2017 року, у 2020 році його переобрали на другий термін

У Рівненській області від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер переобраний на другий термін голова Малолюбашанської об’єднаної територіальної громади (ОТГ), 55-річний Віктор Талащук, за якого на останніх місцевих виборах проголосували 95% виборців.

Про смерть новообраного голови ОТГ повідомив його зять, депутат Рівненської міської ради, журналіст Олександр Курсик.

Як пише «Радіо Трек», з 2006 по 2014 рік Віктор Талащук був головою Костопільської районної ради. У 2015 році працював заступником директора з технічного розвитку Рівненського обласного виробничого комунального підприємства «Рівнеоблводоканал».

З листопада 2015 року працював заступником сільського голови з питань діяльності виконавчого органу Малолюбашанської сільської ради. З грудня 2017 року він очолював Малолюбашанську ОТГ.

На останніх місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня, його переобрали на цю посаду. Талащук отримав понад 95% голосів.