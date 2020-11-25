Переобраний голова ОТГ помер від коронавірусу на Рівненщині
Віктор Талащук отримав 95% голосів виборців Малолюбашанської ОТГ
У Рівненській області від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер переобраний на другий термін голова Малолюбашанської об’єднаної територіальної громади (ОТГ), 55-річний Віктор Талащук, за якого на останніх місцевих виборах проголосували 95% виборців.
Про смерть новообраного голови ОТГ повідомив його зять, депутат Рівненської міської ради, журналіст Олександр Курсик.
Як пише «Радіо Трек», з 2006 по 2014 рік Віктор Талащук був головою Костопільської районної ради. У 2015 році працював заступником директора з технічного розвитку Рівненського обласного виробничого комунального підприємства «Рівнеоблводоканал».
З листопада 2015 року працював заступником сільського голови з питань діяльності виконавчого органу Малолюбашанської сільської ради. З грудня 2017 року він очолював Малолюбашанську ОТГ.
На останніх місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня, його переобрали на цю посаду. Талащук отримав понад 95% голосів.