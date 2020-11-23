Військовослужбовець Збройних сил України, який перебував у складі місії ООН у Конго, помер від ускладнень коронавірусу. Про це повідомила прес-служба Командування медичних сил ЗСУ у понеділок, 23 листопада.

У повідомленні йдеться, що військового госпіталізували 7 листопада. У понеділок, 16 листопада, через погіршення стану його перевели до відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії.

«Протягом кількох діб отримував медичну допомогу, але на жаль вона не дала позитивного результату. Висловлюємо співчуття близьким та рідним», – відзначила прес-служба.

Зазначимо, що за минулу добу у Збройних силах України виявили 51 новий випадок захворювання на коронавірус. Загалом у лавах української армії хворіють майже 2,9 тис. осіб.