Перетруси 2019-й
Суспільство

Перетруси 2019-й

«Я запам’ятаю рік за цією новиною...»

Назарій Тузяк, сьогодні 557 0
фото Nijwam Swargiary

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Ви вже приготувалися зустрічати Новий рік, зібралися з друзями/родичами, а поговорити немає про що? Або просто хочете згадати 2019 рік з його божевільними новинами, але крім виборів президента нічого не пам'ятаєте?

Ми відібрали кілька десятків новин, якими запам'ятався 2019 рік. Багато з них не дуже серйозні, зате достатньо незвичні, аби згадати їх.

Просто тисніть кнопку «Почати»/«ще раз» або потрусіть своїм смарфоном. Всі заголовки новин клікабельні. І не забудьте поділитися результатом у соймережах yes

2019. Вибране

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