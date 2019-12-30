Перетруси 2019-й

Ви вже приготувалися зустрічати Новий рік, зібралися з друзями/родичами, а поговорити немає про що? Або просто хочете згадати 2019 рік з його божевільними новинами, але крім виборів президента нічого не пам'ятаєте?

Ми відібрали кілька десятків новин, якими запам'ятався 2019 рік. Багато з них не дуже серйозні, зате достатньо незвичні, аби згадати їх.

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