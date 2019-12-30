Суспільство
фото Nijwam Swargiary
Перетруси 2019-й
«Я запам’ятаю рік за цією новиною...»Назарій Тузяк, сьогодні 557 0
фото Nijwam Swargiary
Ви вже приготувалися зустрічати Новий рік, зібралися з друзями/родичами, а поговорити немає про що? Або просто хочете згадати 2019 рік з його божевільними новинами, але крім виборів президента нічого не пам'ятаєте?
Ми відібрали кілька десятків новин, якими запам'ятався 2019 рік. Багато з них не дуже серйозні, зате достатньо незвичні, аби згадати їх.
Просто тисніть кнопку «Почати»/«ще раз» або потрусіть своїм смарфоном. Всі заголовки новин клікабельні. І не забудьте поділитися результатом у соймережах
2019. Вибране
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