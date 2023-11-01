Мешканці обурені значним зростанням тарифів на маршрутках городоцького та пустомитівського напрямків

Перевізники підняли вартість проїзду у приміських та міжміських маршрутках на Львівщині. Ціни на проїзд подекуди зросли до 40%, що обурило мешканців. Перевізники ж пояснюють свої дії подорожчанням пального та впровадженням електронного квитка. Львівська ОВА каже, що не впливає на утворення тарифів, але намагається реагувати зверненнями в АМКУ, коли вартість проїзду зашкалює.

У соцмережах мешканці висловлюють невдоволення суттєвим подорожчанням проїзду у приміських маршрутках, зокрема, пустомитівського та городоцького напрямку, які обслуговує перевізник «Фіакр-Львів», де ціни зросли у межах 20-40%. Пустомитівська міська рада навіть скерувала звернення до управління транспорту та зв’язку ЛОВА з проханням надати пояснення та обґрунтування підвищення цим перевізником вартості проїзду.

Голова ЛОО ВГО «Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників» Іван Велійка розповів ZAXID.NET, що вартість проїзду на приміських та міжміських маршрутах почала зростати ще з вересня. Кожен перевізник самостійно вирішував, коли і на скільки піднімати ціну.

«Усі разом не піднімають, все відбувається поетапно. Це пов’язано з об’єктивними причинами росту вартості пального. Однією з причин є впровадження електронного квитка на приміському та міжміському транспорті», – каже Іван Велійка.

З його слів, мінімальна варість поїздки в першій зоні зросла з 20 до 25 грн. Далі кожне підприємство самостійно регулює вартість одного кілометра.

«Якщо чесно, то вартість проїзду має бути піднята не на 40%, а більше ніж на 100%. Але була така домовленість: щоб не збурювати громадську думку, була попередня узгоджена позиція, що підприємства піднімають ціну від 15 до 25% – кому як виходить. Підняття на 40% – це, напевно, одиничні випадки», – додав керівник громадської організації.

Начальник управління транспорту та зв’язку ЛОВА Степан Рудницький нагадав, що з 2015 року обласна держадміністрація втратила повноваження встановлення граничних тарифів для перевізників, з того часу перевізники самостійно регулюють тарифи. Водночас, ЛОВА залишає за собою певні контролюючі функції, у випадку порушень – звертається до АМКУ.

«Всі обласні перевізники мають з нами договірні зобов’язання. У договорі є пункт – у разі підняття вартості проїзду, вони зобов’язані нас інформувати за 10 днів. Якщо ми десь бачимо, що в якомусь напрямку вартість 1 км необґрунтовано зашкалює, ми тоді звертаємось в Антимонопольний комітет», – розповів Степан Рудницький ZAXID.NET.

Посадовець каже, що перевізник «Фіакр-Львів», який обслуговує маршрути на Городок та Пустомити, 16 жовтня повідомляв ЛОВА про підвищення тарифів з 20 жовтня до 1,67 грн/км без ПДВ та страхового збору. Мінімальна вартість поїздки на маршрутах перевізника зросла до 25 грн.

«Ми проаналізували, що це не є вище середнього по області. У нас є і 1,97 грн/км і вище у певних напрямках. Ми порушень не бачимо», – запевнив Степан Рудницький.

Водночас він назвав некоректними пояснення перевізників про те, що ціни їм довелося піднімати, зокрема, у зв’язку із запровадженням електронного квитка. Зі слів Степана Рудницького, електронний квиток впроваджується поступово і прямо зараз не впливає на утворення тарифу.

Також посадовець закликав пасажирів повідомляти в ЛОВА про підвищення тарифів на обласних маршрутах для реагування на можливі порушення.