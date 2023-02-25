Гватемала стане першою країною Латинської Америки, яка приєднається до Основної групи щодо створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами зустрічі з колегою з Гватемали Маріо Адольфо Букаро Флоресом.

«У Нью-Йорку я був радий зустрітися з міністром закордонних справ Гватемали Маріо Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала – наш вірний друг», – написав Кулеба.

Міністр додав, що під час зустрічі сторони обговорили спільні зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності.

Гватемала стане першою країною Латинської Америки, яка увійде до Основної групи зі створення спеціального трибуналу за злочини агресії РФ проти України.

Нагадаємо, що 26 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одностайно проголосувала за створення Спеціального міжнародного трибуналу у зв’язку з агресію росії проти України. Україна та західні партнери розробили одразу три моделі спеціального трибуналу над російськими воєнними злочинцями.

Також Офіс президента Зеленського публічно заявив про неприйнятність ідеї щодо створення так званого «гібридного трибуналу» як інструменту розслідування злочину агресії РФ.