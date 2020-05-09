Перше, що я зроблю після скасування карантину, це...

Ви ще не зійшли з розуму на карантині? Давайте перевіримо.

В Україні вперше послаблюють карантин: з 11 травня відкриють частину магазинів, можна буде гуляти в парках і навіть посидіти на літньому майданчику якогось кафе.

«Це вже зачатки свободи!» – подумали ми і вирішили запитати вас, як ви цим скористаєтесь. За майже 60 днів, проведених на карантині, нам багато чого бракувало (а багато що просто почало бісити!) Розумієте?

Уявімо, карантин скасовано, усі заклади відкрито – ви вільні. Що ви зробите? Кинете роботу в Glovo? Підете в кіно і візьмете найбільше відро попкорну? Нарешті зберетесь з усіма однокласниками на зустріч випускників? Проведете збори ОСББ, підете в парк до лебедів, на Сихів до сакур?

Напишіть нам про це. Нижче є спеціальна форма, опитування анонімне, однак будемо вдячні, якщо вкажете свої ім'я та вік. Писати можна навіть найбезглуздіші бажання, скільки завгодно, обсяг – необмежений.

Через кілька днів ми опублікуємо найцікавіші та найтиповіші відповіді.