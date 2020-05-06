Ви ще не зійшли з розуму на карантині? Давайте перевіримо

У вас з'явилося відчуття, що з вами щось не так? Помічаєте нові звички, які вас лякають? Здається, що всі меми про карантин і домашніх тварин просто «списані» з вас?

Швидше за все, вам не здається. Ми створили (несерйозний!) тест, який допоможе із цим розібратися. Ви просто відповідайте «так»/«ні», а в кінці ми визначимо – ви в нормі чи вам потрібна термінова декарантинізація.

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