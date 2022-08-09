На яку саме ТЕС прибуло вугілля, не повідомляється

Перші 39 вагонів з вугіллям з Австралії прибули на українську ТЕС, яка належить до ПАТ «Центренерго». Про це у вівторок, 9 серпня, повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

Як розповіли у відомстві, уряд Австралії прийняв рішення передати Україні 79 тис тонн вугілля в рамках гуманітарної допомоги.

Міністр енергетики Герман Галущенко також висловив вдячність польським партнерам за допомогу в логістиці австралійського вугілля.

«Ми дякуємо уряду Австралії за підтримку та внесок у надійне енергопостачання України цього опалювального сезону, який буде найважчим за останні десятиліття», – наголосив він.

За словами голови Міненергетики, підготовка до осінньо-зимового періоду проходить за планом, а накопичення вугілля відбувається відповідно до затвердженого графіка.

Нагадаємо, в середині липня повідомлялось, що Україна має у сховищах 11,3 млрд кубів газу. Всього з початку року було закачано майже 3 млрд кубометрів блакитного палива. Також створено можливості для фізичного реверсу газу з Європи. Станом на середину липня Україна мала 1,5 млн тонн вугілля, а на початок опалювального сезону заплановано мати запаси понад 2 млн тонн.