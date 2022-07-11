Станом на понеділок, 11 липня, перші вісім іноземних суден вже прибули до портів України. Про це повідомила прес-служба ВМС ЗСУ.

Там зазначили, що використання каналу через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай у Чорне море стало можливим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний.

«Раніше світовим компаніям з морського транспортування довелося використовувати канал Суліна через блокаду цивільного судноплавства, що призвело до скупчення великої кількості суден та значного перевантаження каналу», – додали у прес-службі.

Водночас у ВМС зазначили, що більшість портів України досі залишаються закритими, а деякі з них окуповані. Підрозділи РФ продовжують завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури та цивільних суднах у Чорному морі.

До слова, у Міністерстві закордонних справ України наголошували, що для безпечного розблокування українських портів необхідна міжнародна місія військово-морського флоту. Також стоїть питання, чи зможе вона відкривати вогонь, якщо РФ вдасться до провокацій.