Українські військові звільнили острів Зміїний 30 червня

Звільнення від окупантів острова Зміїний «відкрило» гирло Бистре для суден з агропродукцією. Про це у суботу, 9 липня, повідомили в Міністерстві інфраструктури України/

«Враховуючи звільнення від російських військ острова Зміїний та скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна, можливо використання каналу гирла Бистре суднового ходу р. Дунай – Чорне море для заходу/виходу суден, що перевозять агропродукцію», – йдеться у повідомленні.

За додатковою інформацією можна звертатися до Державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Зазначимо, що через російську агресію та блокаду в Чорному морі в українських портах були заблоковані понад 22 млн тонн українського зерна, значна частина якого призначалася для Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Нагадаємо, 30 червня російські окупанти втекли з острова Зміїний.

Раніше голова української розвідки Кирило Буданов пояснив важливість острова Зміїний. Він розповів, що острів має стратегічне значення як для України, так і для російських окупантів, оскільки дозволяє контролювати надводну та певною мірою повітряну обстановку на півдні України. Також він наголосив, що той, хто контролює острів, може будь-якої миті заблокувати рух цивільних суден в усіх напрямках на південь України.

За інформацією у Вікіпедії, глибоководний судновий хід «Дунай — Чорне море» — транспортний проект, який Україна виконує з 2003 для відновлення судноплавства історичним маршрутом через Кілійське та Старостамбульське (Бистре) гирла в дельті Дунаю.