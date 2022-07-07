У різних частинах острова військові встановили українські прапори

Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України розповіло деталі спецоперації на острові Зміїний. Після проведення операції та встановлення на острові українських прапорів бійці покинули острів. Під час того, як ЗСУ виконували завдання, росіяни відкрили вогонь по острову.

«Вночі 7 липня до острова Зміїний на підводних носіях підійшли бойові плавці 73-го морського центру СпП ім. Кошового отамана Антіна Головатого ССО Збройних сил України. За допомогою спеціального обладнання вони перевірили прибережну зону на наявність протичовнових та протидесантних мін. Після встановлення проходу для човнів основної групи, вони подали сигнал для продовження операції», – повідомило командування.

Фото Сил спеціальних операцій ЗСУ

Зазначається, що першими на острів зійшли інженери, які розчищали прохід від мінних загороджень та пасток. Після виходу на плато острова група оглянула місцевість, зібрала та зафіксувала дані про ворожу техніку, озброєння та матеріально-технічні засоби противника, які раніше були завезені окупантами на Зміїний.

Також у різних частинах острова військові встановили українські прапори, а також стяг 73-го центру спеціального призначення ССО ЗС України.

Виконавши завдання, зведена група покинула острів. Ще під час операції ЗСУ російські судна почали маневрування в напрямку Зміїного та завдали ракетного удару по острову, влучивши у пірс. Росіяни атакували острів після того, як спецпризначенці вже покинули його. Група українських воїнів у повному складі та неушкоджена встигла повернутися на базу.

Командування ООС повідомило, що в операції брали участь інженери 59-ї окремої мотопіхотної бригади, бійці ГУР МО та 801-го окремого загону ВМС України. Планування та керівництво здійснювало командування 73-го окремого морського центру спеціального призначення.

Нагадаємо, 30 червня російські окупанти втекли з острова Зміїний, назвавши це «жестом доброї волі». На наступний день після втечі росіяни скинули на острів фосфорні авіабомби. 7 липня військові ЗСУ підняли український прапор над Зміїним.