Перший театр презентував прем’єру, театрально-співочий проект «Джереґеля. ВеснянОчки», створений на основі українського фольклору.

Актриси театру виконують дражнилки, гаївки, веснянки, лічилки. Увесь дитячий та дорослий весняний фольклорний спадок сплетений у співочі джереґелі (коси, викладені на голові вінком, пояснює словник).

Влучна назва, адже усі елементи дійства, як коси, тримаються купи та працюють разом, і, як вінок, вони творять гарний образ квітучої весни.

ВеснянОчки – своєрідний новітній дівчачий ритуал закликання весни не тільки астрономічної, але й духовної.

Цікавий простір додає виставі шарму

Виставу створили художниці по костюмах Дарія Зав’ялова та Олена Зотова, художниця по декору Вікторія Поглод, актриси Богдана Бончук (вона також є музичною режисеркою та режисеркою-постановницею), Лариса Діденко (також художня керівниця), Ірина Занік, Катерина Мусієнко, Анастасія-Марія Хавунка, Наталія Білан, Надія Лисак. Керівниця проекту – в.о. директора-художнього керівника Ірина Артим’як.

Після напрочуд вдалої постановки «Вертепу» театр продовжує займатися збором, виконанням, аналізом, а головне – актуальною інтерпретацією обрядового фольклору, перетворюючи його на живе та сучасне видовище. Те, що вистави відбувається на стриху театру, не лише відкриває новий простір та небанальні можливості приміщення театру. Такий вибір антуражу, відсутність традиційного поділу та сцену та зал творить нові цікаві сенси та розмиває межу між виконавями та глядачами. Прийом, звісно, уже не новий, але вдало та доречно інтерпретований.

Найближчим часом повидивитись нову виставу Першого театру можна буде уже 14 та 27 травня.

Фото Олега Лядика (Facebook-сторінка Першого театру)