Директор музею Богдан Лазорак демонструє роботу трактора, який збирає урожай картоплі

Персонал Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» на Дрогобиччині засіяв поле біля садиби Франків картоплею і зібрав 1 тонну 300 кг урожаю. Картоплю через волонтерів передали для польових кухонь військових Збройних сил України. Це перший такий досвід музею, але у планах є продовжити традицію у наступні роки.

«Як відомо, 4 травня 2022 року, за мотивами тексту Івана Франка 1880 року "Дещо про картоплю", у якому наш національний геній підносить значення картопляного господарства в українській культурі і врешті наголошує на традиційній працьовитості українського народу, хранителі садиби прийняли рішення на старовинних землях батька українського національного генія – Якова Франка, силами господарської частини музею засадити картоплю!», – повідомили на сторінці музею 11 жовтня.

На початку жовтня персонал музей Франка завершив збір урожаю: вдалося зібрати 1 тонну 300 кг із 200 кг насіння. Як повідомляють на сторінці заповідника, основну частину врожаю передали волонтерській команді «Дрогобиччина SOS – допомога армії та цивільним», яка перенаправить польовим кухням ЗСУ.

Директор заповідника Богдан Лазорак розповів ZAXID.NET, що роботою в полі займалися шість працівників господарського відділу музею.

«У нас є музейні коні, вівці, трохи своєї господарки. Біля будинку літератора маємо поля, які заросли. Серед них є поля наших працівників, ми вирішили їх засіяти. Найняли трактора, зорали, купили картоплі, гній ми мали від своїх овець. Зібрали майже 47 мішків. Кілька залишили собі на насіння і на різні потреби, решту передали для військових», – зазначив Богдан Лазорак.

Наступного року працівники музею планують знову засіяти поле, адже тепер мають власну насіннєву картоплю.

«Ця земля колись належала Якову Франку, а зараз іншим людям. Наступного року ми хочемо посадити не 10 соток, а взяти ще хоча б 20-30 соток тої цілини, яку люди не використовують. А якщо війна закінчиться, то будемо пекти ту картоплю всі разом і святкувати день перемоги», – підсумував Богдан Лазорак.