Петанк, велопробіг і ретро-перегони — ТОП-10 подій на вихідних у Львові

Цей тиждень збіг дуже швидко, на носі перші літні вихідні. Довга сієста в розпеченому спекою місті може накрити хвилею нудьги і сонливості. Однак суботу і неділю можна провести зовсім інакше — активно, захопливо і пізнавально.

Цього вікенду в місті крутитимуть педалі заради благодійності, метатимуть на точність блискучі металеві кулі, зі сцен лунатиме класична музика і блюз, а на вулицях влаштують перегони в стилі ретро. ZAXID.NET склав список десяти найцікавіших подій на вихідних у Львові.

У суботу і неділю

Leopolis Cup 2018 — VI Міжнародний турнір з петанку

2 і 3 червня у парку «На валах» біля Порохової вежі відбудеться шостий львівський міжнародний турнір з петанку. Наприкінці квітня у парку відкрили перший професійний майданчик для цієї гри. Учасники міжнародного турніру змагатимуться на старих і нових ігрових полях, намагаючись вцілити металевими кулями влучніше за команди суперників.

У суботу змагатимуться команди з двох учасників, а в неділю силами поміряються команди-триплети. Навіть якщо у вас поки що нема команди, то організатори допоможуть знайти партнерів до гри. На змагання потрібно зареєструватися, тож не зволікайте!

2 і 3 червня у парку «На валах», вул. Підвальна, 4

Упродовж двох днів у Львові змагатимуться любителі петанку

Міжнародний фестиваль ретро-автомобілів Leopolis Grand Prix 2018

У суботу і неділю відбудуться найцікавіші події на фестивалі Leopolis Grand Prix 2018. На території Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького можна буде порозглядати сотні рідкісних давніх автомобілів від 50 автоклубів світу.

На фестивалі анонсують насичену програму для дітей, тому весело буде і великим, і малим. У суботу відвідувачів розважатимуть музичні колективи, а в неділю відбудуться традиційні перегони на трасі «Львівський трикутник».

2 і 3 червня, Парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького

Не пропустіть ретро-перегони на вулицях Львова

Майстер-клас із ресайклінгу і воркшоп з розпису кахлів

(події урбаністичного проекту «Майстерня міста 2018»)

Впродовж десяти днів у центрі Львова триватиме VII «Майстерня міста». У програмі – дискусії, воркшопи і майстер-класи, спрямовані на покращення міського середовища і збереження культурної спадщини.

Зокрема, у суботу можна відвідати майстер-клас із альтернативного ресайклінгу #dearplastiс. Відвідувачів навчать виготовляти пуфи з використаних банерів та пластику. А в неділю не пропустіть воркшоп із традиційного розпису кахлів. З повною програмою «Майстерня міста» можна ознайомитися тут.

2 червня, 17:30, Перша Львівська Медіатека, вул. Мулярська 2а

3 червня, 13:00, Музей народної архітектури і побуту ім. Кл. Шептицького

Дитячий театральний фестиваль «Казка в гаю»

До Дня захисту дітей у Шевченківському гаю проведуть дитячий театральний фестиваль. Учасниками заходу стануть колективи зі всієї України, які змагатимуться за призи фестивалю в різноманітних номінаціях . Оцінюватиме постановки журі з професійних акторів і режисерів.

2 і 3 червня, 12:00, Музей народної архітектури і побуту ім. Кл. Шептицького

У суботу

«Час спливає» — а кція солідарності з Олегом Сенцовим та українськими політв'язнями

Зовсім не розважальна подія, однак її якраз пропускати не можна. 14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування із вимогою звільнити усіх українських політв’язнів. Небайдужі люди у всьому світі започаткували на підтримку Сєнцова глобальну кампанію #SaveOlegSentsov. У Львові підтримати українського режисера та інших політв'язнів можна буде на площі Ринок в суботу.

2 червня 2018, 17:00, пл. Ринок, 1

Акції на підтримку Сєнцова пройдуть у 20 країнах

Концерт виконавця блюзу Max Tavrichesky

Ім'я Max Tavrichesky серед українських поціновувачів якісної та безкомпромісної музики вже більше ніж 20 років пов'язують із блюзом. І це не випадково, адже окрім концертів людини-оркестра в усіх регіонах країни, він організовує блюз фестивалі, джеми, тури американських та европейських майстрів жанру.

Він відкривав концерти Гая Девіса, Джона Неметта, грав у спільних проектах з Кітом Данном, Робертом Лайтхаузом, Деніелом Жанрено, Віллом Джейкобзом і всіма відомими представниками української блюзової сцени серед которих Ivan Blues, групи Друге Дихання та Night Block. Відомо, що виконавець може адаптувати до блюзу будь-яку пісню зі свого доробку, який складається з більше ніж 400 композицій.

2 червня 2018, 19:00, мистецьке об'єднання Dzyga, вул. Вірменська, 35

У неділю

Поглиблений семінар з йоги Айєнгара

Прихильники йоги теж мають куди подітися на цих вихідних. Досягти внутрішньох рівноваги й гармонії можна буде в центрі йоги «Green Tara». Там відбудеться поглиблений семінар за методом знаменитого йогіна Айєнгара. Практикувати асани можна зранку у неділю.

До того ж з 1 по 22 червня у Львові відбуваються щоденні зустрічі Yoga Challenge. Охочі попрактикувати хатха-йогу збираються о 8:00 на галявині у парку Івана Франка.

3 червня, 9:00, вул. Ш. Руставелі, 7

Щоденні зустрічі Yoga Challenge відбуваються о 8:00 в парку Франка

«Кручу педалі, щоб вони жили!» — благодійний велопробіг

Втретє у Львові відбудеться благодійний велопробіг заради допомоги онкохворим дітям. Символічно, що акція відбудеться на Всесвітній день велосипеда. Одним із ініціаторів щорічної акції став співак Арсен Мірзоян. Для участі велопробізі потрібно зареєструватися. Початок реєстрації о 10:30 на площі біля Опери. На старт учасники вийдуть о 12:00.

3 червня, 12:00, пр. Свободи, 28

Концерт Надії Величко «Шедеври органної музики»

Вікенд можна завершити під піднесені акорди органа. Солістка Львівського органного залу Надія Величко зіграє сольний концерт із найпопулярніших творів, написаних для «короля музичних інструментів». Ви почуєте знамениті твори Баха, Вівальді, Мендельсона та інших неперевершених класиків. А завершиться вечір найвідомішою токатою Шарля-Марі Відора, яка звучала на весіллі принца Вільяма та Кейт Мідлтон.

3 червня, 19:00, Львівський органний зал, вул. С. Бандери, 8