У Львові стартував фестиваль Leopolis Grand Prix

«Додай газу – їдемо в минуле»: стартував фестиваль Leopolis Grand Prix. Львів на три дні – з 1 по 3 червня – перетвориться на автомобільну ретро-столицю. У місті стартував Leopolis Grand Prix – фестиваль та перегони найкращих залізних коней, який бере початок ще з 30-х років минулого століття. Сотні учасників та автомобільних клубів із десятка країн світу похизуються своїми раритетами у Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького.

Три з половиною літри під капотом та сама досконалість ззовні. Красень Jaguar XK120 1954 року випуску, хоч за походженням американець, та приїхав із Запоріжжя.

«Машина сама говорить за себе, своїми формами ідеальна просто – ракета, літак. Перша машина, яка побила швидкість 190 км/год. у своєму класі», – хвалить автомобіль член ретро-клубу «Олександрівський» Сергій Макеєнков.

Поряд – естонський гість із Талліна – Volkswagen Т1, який у народі називають «хіпі-мобілем».

«Автомобіль 1963 року. Приїхав у Таллін повністю своїм ходом. Пів-Європи проїхав, потихеньку. Тихіше їдеш – дальше будеш. В Естонії взагалі їх три, у великих містах: Таллін, Тарту, Пярну», –розповів гість із Естонії Еркі.

На фестивалі автомобільні ветерани не лише красуються. На глядачів очікує справжнє ретро-ралі. Залізні діляться на класи: довоєнні, до 1965 року випуску та після. Також будуть окремі змагання національних запорожців, 21-х Волг та Mercedes.

«Один із автомобілів нашого музею Міnі Copper зразка 1966 року. Машина зроблена в ралійному виконанні. Приїхав взяти участь у виставці, а також черговий раз у ралі», – розповів представник музею «Фаетон2 із Запоріжжя Семен Мушар.

Цьогоріч на Leopolis Grand Prix – справжній парад легендарних авто-ветеранів. Понад 200 автомобілів із 12 країн світу. Та організатори очікують на приїзд «стареньких чотириколісних» і без попередження.

«Автомобілі приїдуть вищого класу. Дуже багато буде автомобілів, яким 50 років і більше. Ми хочемо добитися, щоби було цікаво дивитися глядачам, щоби не стояло 50 Волг і 50 Запорожців, а щоби були і Волги, і Mercedes, і Rolls-Royce, і було інформаційно цікаво», – розповів організатор Leopolis Grand Prix Володимир Кулинич.

Автомобільне свято триватиме три дні. Поглянути на елітні авто під відкритим небом львів'яни зможуть у парку культури та на вулицях міста.