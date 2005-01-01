Найдорожчі автомобілі Leopolis Grand Prix 2018. Фото дня

Львів'яни фотографуються на тлі двох найдорожчих автомобілів міжнародного фестивалю ретро-автомобілів Leopolis Grand Prix 2018 – Jaguar XK 120 та Rolls-Royce Phantom II, що був випущений у 1929-1935 рр. лімітованою серію 1680 моделей. Одним з цих Rolls-Royce досі користується британська королева Єлизавета II. Вартість автомобілів організатори не оголошують. Щоб не пошкодити їх, вони не будуть брати участь в перегонах трасою «Львівський трикутник», а лише експонуватимуться в парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького. Загалом на фестивалі представлено близько двох сотень ретро-автомобілів, які в неділю будуть брати участь у перегонах.

фото Павла Паламарчука, ZAXID.NET