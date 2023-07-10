Противники президентського законопроекту апелюють до того, що скасування українського дубляжу призведе до відтоку глядачів із кінотеатрів

Петиція до президента України Володимира Зеленського, який нещодавно подав до парламенту законопроект про статус англійської мови, яким, зокрема, запропонував скасувати український дубляж фільмів у кінотеатрах, набрала необхідну кількість голосів. За шість днів з моменту публікації петиції її підписали понад 28 тис. українців.

«Шановний пане президенте! Ви подали до Верховної Ради України законопроект №9432 "Про застосування англійської мови в Україні". В п.4 ст.9 "Англійська мова в сфері культури" зазначається: "іноземні фільми, мовою оригіналу яких є англійська мова, демонструються у кіновидовищних закладах мовою оригіналу із субтитруванням українською мовою". Також зазначається, що частка фільмів, які демонструються мовою оригіналу, у 2025 році становитиме 50%, у 2026 – 75%, а з 2027 – 100%. Прошу вас переглянути цей пункт і внести зміни в законопроект», – йдеться в петиції до Зеленського.

Її автор наголосив, що український дубляж став окремим культурним явищем і частиною культурного надбання. Його скасування, хай і поступове, неминуче призведе до значного зменшення популярності української мови, оскільки саме дубляж свого часу сприяв її значній популяризації, вважає автор петиції. Він також наголосив на тому, що такі зміни завдадуть значної шкоди як кінотеатрам (через імовірний відтік відвідувачів), так і для галузі дубляжу.

«Пропоную не знищувати кінотеатральний дубляж, а збільшити кількість сеансів мовою оригіналу з українськими субтитрами, аби залишити потенційному глядачу право вибору, якою мовою дивитись кінофільми», – зазначив автор петиції.

Нагадаємо, пропозиція президента скасувати український дубляж фільмів у кінотеатрах викликала жваві дискусії. Прихильники такої ідеї, серед яких – міністри освіти Оксен Лісовий, цифрової трансформації Михайло Федоров і культури Олександр Ткаченко вважають, що це допоможе у вивченні англійської мови та пришвидшить євроінтеграцію України. Деякі з них також наголошують на тому, що ніякий дубляж не зможе передати голосів кіногероїв. Противники цієї ідеї у відповідь апелювали до того, що люди ходять в кінотеатри не для вивчення англійської і не для того, щоб читати субтитри, а також прогнозували, що такий крок призведе до відтоку глядачів з кінотеатрів і спричинить їх міграцію на піратські сайти, де викладають фільми з російським озвученням чи дубляжем. Також багато противників скасування українського дубляжу розповідали про те, як вони вивчили українську саме завдяки фільмам, дубльованим українською мовою.

Нагадаємо, що український дубляж фільмів у театрах запровадили у 2008 році.