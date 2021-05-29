Петиція щодо побудови крематорію у Львові назбирала необхідну кількість голосів

У суботу, 29 травня, петиція щодо побудови у Львові крематорію подолала необхідну кількість голосів для того, аби її розглянули на найближчій сесії міської ради. Збір підписів розпочався 26 квітня і відтоді петицію за побудову крематорію підписали 544 людини. Ймовірно документ набере ще більше підписів, адже до кінця збору залишилося ще 27 днів.

Автором петиції щодо побудови крематорію є Андрій Маринюк. В обгрунтуваннях чоловік написав, що «депутати Львівської міської ради керуючись надуманими забобонами, міфами та власними інтересами, переконують львів'ян, що кремація не відповідає християнському вченню і не визнається церквою». Тож чоловік подав пояснення церков усіх конфесій їхніх позицій щодо кремації.

Лише впродовж 29 травня петицію підписали 184 людини. Таким чином петиція подолала необхідну позначку для того, аби її розглянули на найближчій сесії міської ради.

До слова, через потребу додаткових місць для поховання у Львові запланували розширити Голосківське та Сихівське кладовища. На 10 га планують збільшити Голосківське кладовище, а також на 16 га Сихівський цвинтар. Для такого розширення необхідно вирізати 26 га лісу.

А у п'ятницю, 28 травня, міський голова Андрій Садовий заявив, що у Львові таки буде крематорій. «Підготовка до будівництва вже триває. Крематорій буде розташований біля Голосківського кладовища. У червні офіційно оголосимо архітектурний конкурс для того, щоб знайти найкращий варіант для реалізації цього проекту», – повідомив Андрій Садовий.

Мер також закликав львів'ян підписувати петицію щодо побудови крематорію. Зробити це можна тут, попри те, що необхідна кількість підписів вже є.