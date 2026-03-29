Зареєстрована на сайті президента електронна петиція про присвоєння звання Героя України народному артисту України Степану Гізі зібрала понад 25 тис. голосів, які необхідні для її розгляду.

Петицію про присвоєння звання Героя України Степанові Гізі зареєстрували на сайті президента наприкінці грудня 2025 року, після смерті артиста. У тексті петиції зазначається, що життя та творчість артиста «були формою служіння українській державі через культуру».

«Просимо підтримати цю петицію з метою гідного вшанування пам’яті Степана Петровича Гіги – видатного діяча української культури, чий внесок у духовну стійкість нації є співмірним із найвищими державними відзнаками», – сказано в петиції, яку станом на 29 березня підписали понад 25 тис. людей.

Наступним кроком петицію має розглянути президент.

Нагадаємо, народний артист України Степан Гіга помер у Львові 12 грудня 2025 року на 67 році життя. Повідомлялося, що артист проходив лікування в одній з приватних клінік. Через ускладнення хвороби його перевезли до лікарні святого Пантелеймона, де йому ампутували ногу, однак врятувати життя співака не вдалося. Поховали Степана Гігу на Личаківському цвинтарі у Львові.