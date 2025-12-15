У понеділок, 15 грудня, на Личаківському цвинтарі поховали народного артиста України Степана Гігу. Артист помер після ускладнення хвороби в реанімації Першого ТМО Львова, у пʼятницю, 12 грудня.

Чин похорону розпочався в Гарнізонному храмі о 14:00. Опісля цього відбулася загальноміська церемонія прощання перед міською радою. Вшанувати артиста прийшли Андрій Садовий, Максим Козицький та інші міські чиновники.

Траурний кортеж вирушив з площі Ринок до Личаківського цвинтаря. Хода відбувалася під виконання оркестром мелодії пісні «У райськім саду», що серед людей відома під назвою «Яворина». На прощання прийшли тисячі людей.

Фото: ZAXID.NET

Автор слів «Цей сон, цей сон» Анатолій Фіглюк виголосив на Личаківському цвинтарі промову, наголосивши, що відтепер всі люди мають право співати пісні Гіги: «На правах автора зі сьогоднішнього дня, як казала Квітослава, ми будемо співати всі пісні тата. Бо ці пісні стали народними».

Промову біля труни виголосив також автор слів пісні «Яворина» Степан Галябарда, сказавши, що Степан Гіга був цілою епохою української музики: «Пишаюся, ми разом витіснили російську попсу!».

«Він так любив глядачів, ви собі не можете уявити. А коли є молодь – то це є продовження життя. Він себе не щадив, ніколи не скорочував концерти, а навпаки додавав пісні. А ще він найбільше любив оплески. Це пішла велика епоха української пісні», – додав друг Степана Гіги народний артист Григорій Драпак.

Василь Вагилевич, директор калуської студії «6 секунд», в якій Степан Гіга записував усі свої пісні, сказав: «Я памʼятаю, як все починалося – важко було втілювати українську пісню. Бо артисти не співали, а “пєлі”. А Степан завжди співав».

Степана Гігу поховали 75 полі Личаківського кладовища. На прощання з артистом прийшли кілька тисяч людей. Всі люди заспівали «У райськім саду» після поховання, а священник під час пісні посадив на могилі артиста дерево.

Нагадаємо, що 8 грудня стало відому, що артисту ампутували ногу через ускладнення хвороби. А у п’ятницю, 12 грудня, Степан Гіга помер на 67-му році життя.