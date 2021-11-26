Скульптура Франца Ксавера Моцарта, встановлена у центрі Львова в кінці серпня, стала одним із найбільш обговорюваних міських пам'ятників серед львів'ян і туристів

Електронна петиція про збереження пам’ятника Францу Ксаверу Моцарту за лічені години набрала необхідні для розгляду депутатами 500 голосів. Станом 10:30 26 листопада опубліковану напередодні петицію підписали 537 львів'ян. Досі з такою ж швидкістю необхідні голоси збирала лише петиція про відновлення очного навчання у молодших школах.

Петицію проти знесення пам’ятника Моцарту зареєструвала львів’янка Дарина Лаврін вранці у четвер, 25 листопада. Уже ввечері того ж дня петиція зібрала 500 необхідних для розгляду депутатами Львівської міськради депутатів.

«Прошу підтримати збереження скульптури Ксаверу Моцарту у Львові, тому що серед львів'ян є такі, що вважають її красивою та естетичною. Можливо, скульптура має не традиційного вигляду, порівняно з більшістю пам'ятників, що відкривались у Львові за останні роки – та це не причина її демонтувати», – сказано у тексті петиції.

Нагадаємо, що петиція про демонтаж пам'ятника Моцарту також набрала необхідні 500 голосів, щоправда противники пам'ятника збирали їх півтора місяця. Розгляд цієї петиції мав стати одним з кульмінаційних моментів засідання міськради 25 листопада, але розгляд цього питання перенесли на 30 листопада. Тепер депутатам міськради доведеться розглянути обидві петиції з взаємовиключними вимогами.

Нагадаємо, що скульптуру Франца Ксавера Моцарта на площі Євгена Маланюка у Львові встановили у межах п'ятого ювілейного фестивалю LvivMozArt 26 серпня. Пам’ятник спроектував австрійський скульптор Себастьян Швайкерт. Через доволі незвичний вигляд пам’ятника він отримав шквал критики.

Франц Ксавер Моцарт (1791 – 1844) – видатний композитор, диригент, педагог, культурний діяч та просвітник, який майже 30 років свого життя присвятив культурному розвитку Львова та Галичини, молодший син знаменитого австрійського композитора Вольфганга Амадея Моцарта.