Автор петиції заявив, щоб Ткаченка потрібно звільнити з посади міністра культури через «неналежне виконання обов'язків»

У понеділок, 8 травня, петиція за відставку міністра культури Олександра Ткаченка зникла з сайту Кабміну. Про це повідомила журналістка Дарія Гірна.

Станом на 7 травня за неї проголосували близько 17 тис. українців. Для розгляду було потрібно 25 тис. голосів. Наразі петиції немає у списку, а після переходу за прямим посиланням відображається «помилка 404» з уточненням, що сторінку видалено, або перенесено на іншу адресу.

Після переходу за прямим посиланням на петицію відображається «помилка 404»

Автор петиції Юрій Шиян заявив, що Ткаченка потрібно звільнити з посади міністра культури через «неналежне виконання обов'язків». Крім того, на думку автора, «Ткаченко публічно осквернив пам'ять усіх загиблих Героїв України», а його робота призвела до «стагнації у культурній сфері» країни.

До слова, у березні лідер добровольчого батальйону «Братство» і політик Дмитро Корчинський заявив, що міністр культури Олександр Ткаченко не дозволив відспівати в Успенському соборі Києво-Печерської лаври чотирьох бійців диверсійної групи, які загинули на кордоні з Брянською областю РФ. У Мінкульті заявили, що з таким проханням ніхто не звертався і відмови щодо відспівування вони не надавали.