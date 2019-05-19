Петро Порошенко надав дипломатичні ранги нардепам від БПП

Президент Петро Порошенко надав вищий дипломатичний ранг Надзвичайного й Повноважного Посла депутатам Верховної Ради від «Блоку Петра Порошенка» Володимиру Ар'єву та Артуру Герасимову. Про це йдеться в указі №275/2019 від 18 травня.

Цей ранг відповідає першому рангу державного службовця. Такий самий ранг має, наприклад, генерал армії, пише LB.ua.

Ар'єв є главою комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки й медіа, а Герасимов очолює постійну делегацію Верховної Ради в ПА ОБСЄ.

У парламенті обидва представляють фракцію «Блоку Петра Порошенка», причому Герасимов – її голова.

Нагадаємо, напередодні Порошенко, який завершує свій президентський термін, почав активно надавати звання та нагороди. Подекуди, окрім видатних діячів, у переліках нагороджених трапляються люди із сумнівною репутацією та особи, наближені безпосередньо до голови держави.