Нагородження підозрюваного у корупції помічника Дубневича в АП назвали помилкою

В Адміністрації президента заявили, що оприлюднення указу про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня помічника Ярослава Дубневича та директора «Дніпропетровського стрілочного заводу» Сергія Тараненка, якого підозрюють у заволодінні 93,2 млн грн «Укрзалізниці», є помилкою. Про це інформує «Українська правда».

«Повідомлення про нагородження цієї людини – це помилка. На сайт потрапила помилкова версія указу через технічний збій і помилку представників АП», – сказав УП 14 травня керівник прес-служби АП Андрій Жигулін.

За його словами, документалісти з АП дали не той проект указу. Він запевняє, що у «правильному» указі немає згадки про нагородження Сергія Тараненка. Андрій Жигулін також додав, що орден Сергію Тараненку ще не вручали.

«Указ – це тільки заява про те, що орден є. Це паперова робота. Потім є різні моменти для їх вручення. Фізичного ордена нема. Тільки на підставі правильного указу, який передається у відділ нагород, уже виготовляється і посвідчення, і сам орден», – сказав «Українській правді» керівник прес-служби АП.

Нагадаємо, що скандал навколо нагородження Тараненка розгорівся лише після того, як на це 14 травня звернув увагу редактор сайту «Наші гроші» Юрій Ніколов, хоча офіційний указ Петра Порошенка про нагородження Сергія Тараненка орденом князя Ярослава Мудрого був опублікований ще 4 травня.

НАБУ підозрює Сергія Тараненка та ще сім осіб у заволодіння 93,2 млн грн «Укрзалізниці» під час закупівлі стрілочної продукції.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) намагалась зняти недоторканість з нардепа Ярослава Дубневича. За версією слідства саме Ярослав Дубневич є організатором привласнення коштів «Укрзалізниці», як голова комітету ВР з питань транспорту. Однак ГПУ відхилила подання САП про зняття недоторканності через недостатність доказів.

Нагадаємо, що нещодавно Петро Порошенко також нагородив орденом «За заслуги» ІІ ступеню колишнього податківця, власника і гендиректора радіостанції «Львівська хвиля» Мирослава Хом’яка, який очолює обласний осередок партії «Наш край», де згуртувались переважно колишні члени Партії регіонів.