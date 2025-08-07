У центрі Черкас чоловік відкрив вогонь у місцевому McDonalds

У четвер, 7 серпня, у приміщенні McDonald’s в центрі Черкас чоловік влаштував стрілянину, внаслідок чого сам себе поранив, а після зачинився у вбиральні. Правоохоронці повідомили, що затримали нападника.

За даними слідчих, 7 серпня чоловік зайшов до приміщення McDonald’s, здійснив кілька пострілів зі зброї, унаслідок чого сам себе поранив, а після зачинився у вбиральні.

«Подія сталась сьогодні близько 11:00 години: до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Смілянській. Одразу було введено спеціальну поліцейську операцію. Поліцейські негайно евакуювали відвідувачів та персонал, а також огородили прилеглу до закладу територію», – йдеться у повідомленні.

Медики на місці стрілянини у Черкасах

Протягом години силами спецпідрозділу КОРД його затримали. Поліцейські уточнили, що більше ніхто не постраждав, потерпілого госпіталізували.

«Слідчі поліції Черкащини розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Мотиви скоєного встановлюються», – додають у поліції.

Доповнено. За даними «Суспільного», стрілець має різану рану шиї, водночас вогнепальних поранень у нього немає. Лікарі прооперували чоловіка, проте зауважили, що поки що зарано стверджувати, що загроза життю минула.

«У нього різана рана шиї з пошкодженням судин. Тяжкий стан пов'язаний з геморагічним шоком. Він був стабілізований, прооперований. Зараз він знаходиться у відділенні анестезіології на штучній вентиляції легень, стабілізується. Наразі не можна сказати, що загроза життю минула. Він стабілізований, прогноз можна давати через добу», – цитує «Суспільне» директора Третьої міської лікарні швидкої допомоги Черкас Олександра Федорука.



Нагадаємо, 5 серпня у Черкасах працівники ТЦК зупинили чоловіка, щоби перевірити його облікові дані, після чого той дістав гранату та намагався взяти військовослужбовців у заручники.