За замах на вбивство правоохоронців закарпатцю загрожує довічне ув’язнення

На Закарпатті затримали 44-річного місцевого мешканця, який влаштував стрілянину по правоохоронцях, що приїхали на виклик. За замах на вбивство поліцейських закарпатцю загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 4 серпня, інцидент стався напередодні близько 8:00 у селі Угля Тячівського району, коли поліцейські Хустського райуправління приїхали до будинку підозрюваного у хуліганстві місцевого мешканця.

«Останній, побачивши службове авто правоохоронців, почав погрожувати їм та направив рушницю в бік транспорту. Надалі він здійснив два постріли в бік оперативників. Окрім цього, фігурант пошкодив службовий автомобіль», – зазначили у поліції.

Закарпатець двічі вистрелив в бік оперативників з мисливської рушниці

44-річного закарпатця помістили до ізолятора тимчасового тримання. Мисливську зброю, з якої він стріляв, вилучили. За замах на вбивство на працівника правоохоронного органу під час виконання службового обов’язку підозрюваному загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.