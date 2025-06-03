Інцидент стався поблизу готелю «Гостинний двір» у Пилипці

Міжгірський районний суд визнав місцевого мешканця Василя Могориту винним у побитті, погрозі вбивством та підпалі дитячих мотоциклів на території курорту у Пилипці. За скоєне йому призначили 3 роки ув’язнення, проте реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 19 травня, інцидент стався у липні 2024 року поблизу готелю «Гостинний двір» у Пилипці. Спочатку Василь Могорита побив вилами сусідку, а за кілька годин стріляв по підліткам та спалив і викинув у річку їхні мотоцикли, вартістю понад 126 тис. грн.

Під час судового розгляду закарпатець визнав свою вину у підпалі, проте заперечив, що погрожував вбити малолітніх. Пояснив, що того дня четверо підлітків після святкування іменин під’їхали на мотоциклах до його подвір’я і почали кричати та погрожувати йому. Щоб налякати їх, Василь Могорита взяв пневматичну рушницю і вистрелив у повітря. Коли діти втекли, облив бензином їхні мотоцикли, підпалив і зіштовхнув у річку. Сказав, що добровільно видав зброю правоохоронцям, які приїхали на виклик.

У свою чергу, мати одного з підлітків, яку перед цим побив обвинувачений, розповіла, що той досі не попросив вибачення та не компенсував завданої шкоди. Суд також ознайомився з протоколом слідчого експерименту, врахував позитивну характеристику Василя Могорити і те, що він не був раніше судимим, має на утриманні неповнолітню дитину та не стоїть на обліках у психіатра і нарколога.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олег Повідайчик визнав закарпатця винним у побитті, погрозі вбивством та підпалі і призначив йому 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.