Інцидент стався у Мукачеві

На Закарпатті 42-річний чоловік під час конфлікту із сусідом дістав пістолет і вистрелив у нього. Останнього госпіталізували з пораненням шиї, нападнику загрожує до 7 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 27 травня, інцидент стався ввечері напередодні у Мукачеві. Місцева мешканка розповіла правоохоронцям, що під час сварки сусід вистрілив у її чоловіка.

«Між сусідами виник конфлікт через встановлену огорожу. Під час сварки підозрюваний дістав з наплічної сумки зареєстровану травматичну зброю та вистрілив сусідові у шию. Потерпілий наразі перебуває на стаціонарному лікуванні у медзакладі, лікарі надають йому необхідну допомогу», – зазначили в поліції.

Нападника затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому оголосили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.