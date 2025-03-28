Засуджений страждає на параноїдальний розлад особистості

Виноградівський районний суд визнав місцевого мешканця Золтана Вашша винним у підпалі та хуліганстві. За підпал сусідської тераси та стрілянину в дітей, закарпатцеві призначили 3 роки ув’язнення. Також суд дозволив медикам надавати засудженому примусову психіатричну допомогу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 12 березня, інцидент стався у жовтні 2025 року у селі Чорний потік Берегівського району. Золтан Вашш зайшов на подвір’я сусідів, облив бензином їх терасу та підпалив. Після цього двічі вистрелив з пневматичного пістолета у двох учнів місцевої школи, яких побачив на місці події. Внаслідок стрілянини дев’ятикласник отримав синці.

Під час судового засідання Золтан Вашш визнав свою вину і пояснив, що інцидент стався через конфлікт з сусідськими дітьми, які нібито порозбивали вікна в його будинку. Розповів, що спочатку поїхав у поліцію писати заяву, а коли її в нього не прийняли, купив каністру з бензином і підпалив терасу. За словами обвинуваченого, він стріляв у школярів навмання під час емоційного зриву.

Суд заслухав покази свідків, зокрема вчителів та психолога школи, які підтвердили обставини інциденту за участі обвинуваченого. А мати Золтана Вашша розповіла, що після смерті батька він має психічні захворювання та потребує спеціалізованого лікування. Обмежену осудність закарпатця підтвердила також судово-психіатрична експертиза, яка встановила, що Золтан Вашш страждає на параноїдальний розлад особистості.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Анатолій Надопта визнав мешканця Берегівщини винним у підпалі та хуліганстві і призначив йому 3 роки ув’язнення. Також суд дозволив медикам установи виконання покарань надавати засудженому примусову психіатричну допомогу. На вирок можуть подати апеляцію.