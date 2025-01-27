Інцидент стався біля мосту через Тису в селищі Вишково Хустського району

Хустський районний суд визнав місцевого мешканця Богдана Андрійця винним у погрозі правоохоронцеві. За стрілянину на контрольному посту ДПСУ закарпатцеві призначили 3 роки ув’язнення, проте реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 22 січня, інцидент стався у листопаді 2023 року на посту прикордонників, розташованому біля мосту через Тису в селищі Вишково. На вимогу показати документи, Богдан Андрійцьо почав конфлікт, погрожуючи застрелити начальника відділу аеророзвідки та протидії БпЛА прикордонного загону, що ніс службу в добовому наряді.

Обвинувачений витягнув зі свого Ford Mondeo стартовий пістолет «Retay» і вистрелив у повітря. Після цього закарпатця затримали, одягнувши на нього кайданки.

В судовому засіданні Богдан Андрійцьо визнав свою вину і пояснив, що конфлікт виник через те, що того дня він був без документів. Він не міг показати документи і в додатку «Дія», бо мав розряджений телефон. Обвинувачений попросив суворо його не карати, суд також врахував позитивну характеристику закарпатця, те, що він не був раніше судимий і має на утриманні трьох малолітніх дітей.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ярослав Орос визнав Богдана Андрійця винним у погрозі правоохоронцеві і призначив йому 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.