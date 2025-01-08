Інцидент стався вночі 15 травня 2024 року у селищі Кольчино Мукачівського району

Мукачівський міськрайонний суд визнав місцевого мешканця Михайла Медвідя винним у незаконному поводженні зі зброєю, опорі правоохоронцям та зберіганні наркотиків. За поранення поліцейського з пістолета 29-річному студенту Мукачівського державного університету призначили 4 роки ув’язнення, проте реальний термін покарання замінили на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 30 грудня, інцидент стався вночі 15 травня 2024 року на вул.Фредяшівській у селищі Кольчино Мукачівського району. Працівники поліції зупинили Seat Ibiza, який виїжджав на зустрічну смугу, незважаючи на відсутність перешкод.

Через відсутність скла на дверцятах, правоохоронці попросили водія вийти з автівки та надати документи на Seat та право керування ним. Натомість обвинувачений зачинився в автомобілі і став погрожувати поліцейським вогнепальною зброєю.

Після того, як один з правоохоронців наблизився до задніх дверцях автівки, Михайло Медвідь тричі вистрелив з пістолета Stalker і поранив його в плече. Під час обшуків в автомобілі закарпатця виявили близько 5 грамів канабісу.

У судовому засіданні водій визнав свою вину, а потерпілий сказав, що Михайло Медвідь компенсував йому завдану шкоду і тому він не має до нього претензій. Суд також врахував, що обвинувачений вчинив злочин під дією наркотиків.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Оксана Плечищева визнала Михайла Медвідя винним у незаконному поводженні зі зброєю, опорі правоохоронцям та зберіганні наркотиків і призначила йому 4 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. Засуджений має сплатити 13,6 тис. грн за проведення експертиз.