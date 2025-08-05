У Черкасах чоловік погрожував гранатою військовослужбовцям ТЦК
Чоловік під час перевірки військово-облікових даних намагався взяти представників ТЦК у заручники
У Черкасах працівники ТЦК зупинили чоловіка, щоби перевірити його облікові дані, після чого той дістав гранату та намагався взяти військовослужбовців у заручники. Про це у вівторок, 5 серпня, повідомив Черкаський обласний ТЦК.
Відомо, що інцидент стався вранці 5 серпня на проспекті Хіміків у Черкасах. Чоловік, час спілкування з працівниками ТЦК, дістав гранату, висмикнув чеку та почав погрожувати підривом.
«Сьогодні вранці, під час здійснення заходів оповіщення в місті Черкаси на проспекті Хіміків військовослужбовці Черкаського РТЦК та СП зупинили особу з метою перевірки облікових даних. В ході короткочасного спілкування чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК», – йдеться у повідомленні.
На місце прибули правоохоронці. За даними «Суспільного» станом на 10:20 чоловіка вже затримали.
Затримання чоловіка, який погрожував підірвати гранату у Черкасах. Фото «Суспільного»
Нагадаємо, 3 серпня у селі Бузьке Миколаївської області місцеві жителі, озброєні битами та металевими трубами, напали на працівників ТЦК.