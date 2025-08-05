Чоловік з гранатою намагався взяти у заручники працівників ТЦК

У Черкасах працівники ТЦК зупинили чоловіка, щоби перевірити його облікові дані, після чого той дістав гранату та намагався взяти військовослужбовців у заручники. Про це у вівторок, 5 серпня, повідомив Черкаський обласний ТЦК.

Відомо, що інцидент стався вранці 5 серпня на проспекті Хіміків у Черкасах. Чоловік, час спілкування з працівниками ТЦК, дістав гранату, висмикнув чеку та почав погрожувати підривом.

«Сьогодні вранці, під час здійснення заходів оповіщення в місті Черкаси на проспекті Хіміків військовослужбовці Черкаського РТЦК та СП зупинили особу з метою перевірки облікових даних. В ході короткочасного спілкування чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК», – йдеться у повідомленні.

На місце прибули правоохоронці. За даними «Суспільного» станом на 10:20 чоловіка вже затримали.

Затримання чоловіка, який погрожував підірвати гранату у Черкасах. Фото «Суспільного»

Нагадаємо, 3 серпня у селі Бузьке Миколаївської області місцеві жителі, озброєні битами та металевими трубами, напали на працівників ТЦК.