Місце, де сталась стрілянина в Ізмаїлі 5 серпня

В Ізмаїлі на Одещині ввечері 5 серпня сталася стрілянина. 45-річний водій мопеда, якого зупинили для перевірки документів, смертельно поранив патрульного поліцейського. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

За даними поліцейських, інцидент трапився на околиці Ізмаїла близько 18:00. За попередньою інформацією, працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили мопедиста для перевірки документів. 45-річний чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік поліцейських.



У результаті стрілянини один з правоохоронців отримав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника.

«Обох госпіталізували. На жаль, старший лейтенант поліції помер у лікарні», – ідеться в повідомленні.



Повідомляється, що зловмисник з вогнепальними пораненнями наразі перебуває в лікарні. Його затримано у процесуальному порядку.



Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.